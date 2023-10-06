Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" başladı

Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" kapsamında, Şairler Yürüyüşü yapıldı.

Sezai Karakoç anısına, "insan sevgisi" temasıyla düzenlenen etkinliğe Kırgızistan, Kosova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, KKTC, Kerkük ve Türkiye'den 22 şair katıldı.

İzzetpaşa Camisi önünde toplanan şairler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrakları ve mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmasından sonra Elazığ Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Vali Ömer Toraman, programın açılışında, "Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" etkinliğinin Şairler Yürüyüşü ile başladığını söyledi.

Bu etkinliğin merkezinde güzel Türkçe ve derin Türk kültürünün yattığını ifade eden Toraman, "Hazar Şiir Akşamları, sadece bir şiir akşamları etkinliği değil; bunun fikri altyapısı, kurgusu, düşüncesi, çok sağlam temellere dayandığı için taklidi olan pek çok şiir akşamı, şiir etkinliği, kısa süreli oldu. Ancak Hazar Şiir Akşamları çok şükür çeyrek asrı devirdi. İnşallah bu şekilde devam edecek." dedi.

Bu arada Türk Devletleri Teşkilatının 14. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Toraman, şöyle konuştu:

"Bu Teşkilat'ımız sağlam adımlarla daha ileri işbirliklerine doğru yürüyor. Bu işbirliğinin kültürel sahada da önemli bir ayağını Hazar Şiir Akşamları oluşturuyor. O yüzden fikri temelleri sağlam diyoruz. Bugün hamdolsun biz Türk dünyasında büyük bir dayanışma sergiliyoruz. Kardeş Azerbaycan’ın Karabağ’da kazandığı iki büyük zaferin gurunu hep beraber yaşıyoruz. İnşallah bu etkinlik, birlikteliğimizin kültürel alanda kalıcı bir etkinliği olarak devam eder. Niyetimiz, gayretimiz bu, bunun için çaba harcıyoruz."