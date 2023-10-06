Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" başladı

        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" kapsamında, Şairler Yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" kapsamında, Şairler Yürüyüşü yapıldı.

        Sezai Karakoç anısına, "insan sevgisi" temasıyla düzenlenen etkinliğe Kırgızistan, Kosova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, KKTC, Kerkük ve Türkiye'den 22 şair katıldı.

        İzzetpaşa Camisi önünde toplanan şairler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrakları ve mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Meydanda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmasından sonra Elazığ Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

        Vali Ömer Toraman, programın açılışında, "Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" etkinliğinin Şairler Yürüyüşü ile başladığını söyledi.

        Bu etkinliğin merkezinde güzel Türkçe ve derin Türk kültürünün yattığını ifade eden Toraman, "Hazar Şiir Akşamları, sadece bir şiir akşamları etkinliği değil; bunun fikri altyapısı, kurgusu, düşüncesi, çok sağlam temellere dayandığı için taklidi olan pek çok şiir akşamı, şiir etkinliği, kısa süreli oldu. Ancak Hazar Şiir Akşamları çok şükür çeyrek asrı devirdi. İnşallah bu şekilde devam edecek." dedi.

        Bu arada Türk Devletleri Teşkilatının 14. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Toraman, şöyle konuştu:

        "Bu Teşkilat'ımız sağlam adımlarla daha ileri işbirliklerine doğru yürüyor. Bu işbirliğinin kültürel sahada da önemli bir ayağını Hazar Şiir Akşamları oluşturuyor. O yüzden fikri temelleri sağlam diyoruz. Bugün hamdolsun biz Türk dünyasında büyük bir dayanışma sergiliyoruz. Kardeş Azerbaycan’ın Karabağ’da kazandığı iki büyük zaferin gurunu hep beraber yaşıyoruz. İnşallah bu etkinlik, birlikteliğimizin kültürel alanda kalıcı bir etkinliği olarak devam eder. Niyetimiz, gayretimiz bu, bunun için çaba harcıyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gaziantep'te kamyon faciası! 5 can kaybı var
        Gaziantep'te kamyon faciası! 5 can kaybı var
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kız arkadaşını bıçakla yaralayıp darbeden sanığa 3 yıl 1 ay hapis...
        Elazığ'da kız arkadaşını bıçakla yaralayıp darbeden sanığa 3 yıl 1 ay hapis...
        Elazığ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Keban Kaymakamı Atalık ceviz hasadına katıldı
        Keban Kaymakamı Atalık ceviz hasadına katıldı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da "6. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı" d...
        Elazığ'da "6. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı" d...
        Elazığ'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da aranan 2 hükümlü yakalandı