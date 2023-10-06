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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 20:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:13
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ile uyarıcı madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen R.Ç. düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Şüphelinin adresinde yapılan aramada 5,94 gram metamfetamin, 3,83 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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