Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ polis okul önlerinde denetim yaptı

        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ polis okul önlerinde denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi çevresinde 4 ekip ve 9 personel ile denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde okulla ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi, 11 servis aracı kontrol edildi.

        Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı
        Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı
        Ermenistan vatandaşı Bella Ghazaryan Elazığ'da Müslüman oldu
        Ermenistan vatandaşı Bella Ghazaryan Elazığ'da Müslüman oldu
        Elazığ'da 254 deprem konutu ve 43 iş yeri için kura çekildi
        Elazığ'da 254 deprem konutu ve 43 iş yeri için kura çekildi