Elazığ polis okul önlerinde denetim yaptı Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı.

Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi çevresinde 4 ekip ve 9 personel ile denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde okulla ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi, 11 servis aracı kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.