Elazığ'da asayiş uygulaması yapıldı

Elazığ'da 379 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya, 379 personelden oluşan 67 ekip katıldı.

Ekipler, 2 bin 666 kişiyi kontrol etti, 663 araç, 109 umuma açık iş yeri, 65 metruk bina ile 14 park ve bahçede denetim yaptı.

29 araca idari para cezası uygulanan denetimlerde, 1 yabancı uyruklu kişi ülkeden sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Ayrıca 2 Ekim'de Çaydaçıra Mahallesi'nde 2 kişinin silahla yaralandığı olayın şüphelisi, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı.