Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da silahla yaralamanın şüphelisi tutuklandı

        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:31 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da silahla yaralamanın şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışma neticesinde, 5 Ekim'de Üniversite Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Güler Sokak'ta bir kişinin tabanca ile yaralandığı olayın şüphelisinin B.D. olduğunu tespit etti.

        Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne

        Benzer Haberler

        Elazığ'da asayiş uygulaması yapıldı
        Elazığ'da asayiş uygulaması yapıldı
        23 Elazığ FK, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini ald...
        23 Elazığ FK, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini ald...
        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi
        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi
        Keban Kaymakamı Atalık 5 köyü ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Atalık 5 köyü ziyaret etti
        Elazığ polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı