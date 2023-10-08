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        Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:59 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:59
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        Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler
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        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kesti.

        Köyde yaşayan dört ailenin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Başpınar kaynak suyunun bulunduğu alanda bir araya gelinerek bir büyükbaş, 6 küçükbaş hayvan kesildi.

        Kesilen kurban etleri, bulgur pilavı eşliğinde 243 aileye dağıtıldı, misafirlere ikram edildi.

        Programa katılan Keban Kaymakamı Furkan Atalık, geleneğin köylüler için birlik ve beraberlik açısından önemli bir dayanışma örneği olduğunu belirtti.

        Ulupınar Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aytün Öztürk de 231 yıl önce kaynak sularının kurumasıyla başlattıkları kurban kesim geleneğini günümüze kadar sürdürdüklerini belirtti.

        Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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