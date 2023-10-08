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        Elazığ'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

        Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar Filistin'e destek için gıyabi cenaze namazı kıldı, yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 23:07 Güncelleme: 09.10.2023 - 00:16
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        Elazığ'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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        Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar Filistin'e destek için gıyabi cenaze namazı kıldı, yürüyüş düzenledi.

        İzzet Paşa Camisi’nde yatsı namazının ardından bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Gruptakiler daha sonra İzzet Paşa Camisi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar tekbirler getirerek ve İsrail aleyhinde sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

        Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müslümanlar için dualar edildi.

        Grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Koordinatörü Erkan Yaman, 100 yıla yakın süredir İsrail'in Filistin topraklarını işgal ederek yaşlı, çocuk, kadın demeden masum insanları katlettiğini söyledi.

        İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünü nefretle kınadıklarını ifade eden Yaman, "Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail’in zulümlerini kınamak için toplandık, zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık." dedi.

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