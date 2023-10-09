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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Elazığ'da bir kişi hastanenin acil servisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 01:24 Güncelleme: 09.10.2023 - 01:24
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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Elazığ'da bir kişi hastanenin acil servisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hafif yaralandı.

        Fethi Sekin Şehir Hastanesi Erişkin Acil Servis önünde E.A, henüz belirlenemeyen nedenle bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından hafif şekilde yaralanan E.A, aynı hastanede tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

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