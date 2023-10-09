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        Elazığ'da aile hekimleri sağlıkçılara yönelik şiddeti protesto etti

        Elazığ'da görev yapan aile hekimleri sağlıkçılara yönelik şiddete basın açıklamasıyla tepkisini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:40
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        Elazığ'da aile hekimleri sağlıkçılara yönelik şiddeti protesto etti
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        Elazığ'da görev yapan aile hekimleri sağlıkçılara yönelik şiddete basın açıklamasıyla tepkisini dile getirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen aile hekimleri adına basın açıklamasını okuyan Elazığ Aile Hekimleri Derneği Başkanı Murat Gönül, Aile Sağlığı merkezlerinde aile hekimleri ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara tepki amacıyla toplandıklarını söyledi.

        Sık sık bir aile hekiminin, bir doktorun, bir sağlık çalışanının darbedildiği haberlerinin çıktığını ifade eden Gönül, şunları kaydetti:

        "Van'da usulsüz rapor münasebetiyle saldırı gerçekleşmiş ve aile hekimimizin burnu kırılmıştır. Yine Van'da bir aile sağlığı merkezinde rapor talebinden dolayı birkaç kişi tarafından saldırı gerçekleştirilmiş, odası kilitlenerek içeride yarım saat darbedilen ve kalp krizi geçiren aile hekimimiz yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Cuma günü Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde 3 aile hekimi arkadaşımıza bir aile tarafından saldırıda bulunulmuş ve doktorlar çeşitli yerlerinde yaralanmışlardır. Can güvenliğimiz için Aile Sağlığı merkezlerine silahlı güvenlik personeli ve x-ray cihazı istiyoruz."

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