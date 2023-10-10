Elazığ'da yaralı bulunan 2 baykuş koruma altına alındı
Elazığ'da doğada jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan baykuşlar, koruma altına alındı.
Elazığ'da doğada jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan baykuşlar, koruma altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalharman ve Sütlüce köylerindeki ormanlık alanlarda yaptıkları devriye görevleri sırasında, uçmakta güçlük çeken baykuşları fark etti.
Ekipler, yaralı baykuşları alarak Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yaralı baykuşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak.