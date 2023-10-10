Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler M.B. ve Y.E'yi gözaltına aldı.
Yapılan aramada 40 gram toz esrar, 163 uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve 25 mermi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.