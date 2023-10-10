Elazığ'da hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce yapılan çalışmada, Yediemin'de meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisinin 7 suç kaydı bulunan R.A, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki telefon hırsızlığı olayının şüphelisinin de M.A. olduğu tespit edildi.
Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.