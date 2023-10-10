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        Elazığ'da 125 bin ağaçta ceviz hasadı başladı

        Elazığ'da 19 bin dekar alanda bulunan 125 bin ağaçta ceviz hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 20:25 Güncelleme: 10.10.2023 - 20:43
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        Elazığ'da 125 bin ağaçta ceviz hasadı başladı
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        Elazığ'da 19 bin dekar alanda bulunan 125 bin ağaçta ceviz hasadı başladı.

        Kentte ceviz hasadı zamanının gelmesiyle üretimin yaygın olarak yapıldığı merkez Dilek köyünde, ceviz hasadı etkinliği düzenlendi.

        Vali Ömer Toraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen yıla göre kent genelinde tarım ürünlerinde verimde artış gözlemlendiğini söyledi.

        Cevizde de verimin geçen yıla göre yüksek olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Toraman, "İlimiz genelinde bütün tarım ürünlerinde bir bolluk ve bereket var, o yüzden mutluyuz. Elazığ'da ceviz ekiliş alanları sürekli artıyor. Özellikle son 5-10 yılda ciddi manada ağaç sayılarımız artmış, inşallah bu artarak devam edecek. Buna bağlı olarak tabi üretim de artıyor, dolayısıyla ilimizin ekonomisine çiftçimize katkı olarak geri dönüyor. Badem ve ceviz gibi Türkiye'nin tüketimini karşılayamadığı ürünleri daha fazla üretmemiz lazım." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç da kentte ceviz üretiminin son 30 yılda yaygın olarak yapılmaya başlandığını dile getirdi.

        Ceviz rekoltesinin 2018'de 11 bin 500 dekar alanda 2 bin ton ve 2022 yılında 19 bin dekar alanda 2 bin 300 ton olarak gerçekleştiğini anımsatan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Bu yıl ortalama 2 bin 800 ton rekolte bekliyoruz, buda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25-30'luk bir artış olduğunu gösteriyor. Bu artışla beraber ilimizde son 2 yılda ceviz ekiliş alanlarında da ciddi bir artış var. 2021 yılında yaklaşık 115 bin olan ceviz ağaç sayımız, 2022 yılında 125 bine çıktı. Yeni ekilen ağaçlar 3 yıl sonra ürünlerini verecek. Önümüzdeki yıllarda ceviz üretimimiz daha da artacaktır. Ceviz rekoltesindeki artışın ilimize kattığı bir katma değer var. 2023 yılı itibarıyla biz bu üretim değerinin yaklaşık 222 milyon 500 bin lira olarak öngörüyoruz, buda ciddi bir rakam."

        Konuşmaların Vali Toraman ve protokol üyeleri, üreticilere ceviz hasadı yaptı.

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