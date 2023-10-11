Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Güneykent Mahallesi TOKİ konutlarında 23 asansörün güç kaynağının çalınması ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada, hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli İ.E. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.