Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Güneykent Mahallesi TOKİ konutlarında 23 asansörün güç kaynağının çalınması ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Yapılan çalışmada, hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli İ.E. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 125 bin ağaçta ceviz hasadı başladı
        Elazığ'da 125 bin ağaçta ceviz hasadı başladı
        Elazığ'da "Akıllı Şehirler ve Akıllı Belediyecilik Uygulamaları" paneli yap...
        Elazığ'da "Akıllı Şehirler ve Akıllı Belediyecilik Uygulamaları" paneli yap...
        Elazığ'da hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da yaralı bulunan 2 baykuş koruma altına alındı
        Elazığ'da yaralı bulunan 2 baykuş koruma altına alındı
        Elazığ´da seyir halindeki otomobil yandı
        Elazığ´da seyir halindeki otomobil yandı