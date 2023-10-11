Elazığ'da şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle 28 taraftar hakkında işlem yapıldı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 3 Gen Holding Elazığspor ile TPAO Batman Petrol Spor A.Ş arasında oynanan maçta şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle 28 taraftar hakkında işlem yapıldı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 3 Gen Holding Elazığspor ile TPAO Batman Petrol Spor A.Ş arasında oynanan maçta şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle 28 taraftar hakkında işlem yapıldı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, 1 Ekim'de 3 Gen Holding Elazığspor ile TPAO Batman Petrol Spor A.Ş arasında oynanan maçta çıkan olaylara ilişkin çalışma yaptı.
Çalışmada, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından şiddet olaylarına karışan 3 Gen Holding Elazığspor'un 7, TPAO Batman Petrol Spor A.Ş'nin de 21 taraftarı olmak üzere 28 kişi hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.