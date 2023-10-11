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        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı

        Elazığ'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:28
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        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan asayiş uygulamasında, hırsızlık suçundan hakkında 14 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü F.B. (28) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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