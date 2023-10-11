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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

        Elazığ'ın düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:12
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'ın düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Şanlıurfa'dan Elazığ'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

        Takibe alınan araç yol güzergahında durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 54,36 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 fişek ele geçirildi, Ö.A. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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