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        Elazığ'da oyuncak ayı ve yakıt deposuna uyuşturucu saklayan 3 zanlı yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda, oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlenen bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:20
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        Elazığ'da oyuncak ayı ve yakıt deposuna uyuşturucu saklayan 3 zanlı yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda, oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlenen bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, şüpheli E.G'nin (41) ikametinde arama yapan ekipler, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 4,79 gram metamfetamin, hassas terazi ve tarihi eser niteliğinde materyal ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Çıkarıldığı cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan E.G. sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphe üzerinde durdurulan bir araçta da arama yapan ekipler, yakıt deposu içerisine gizlenmiş 11,54 gram metamfetamin buldu.

        Araçta bulunan A.E. (38) ve D.K. (29) gözaltına alındı.

        Bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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