Elazığ'da 320 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Elazığ'da 320 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya, 320 personelden oluşan 66 ekip katıldı.

Ekipler, 2 bin 145 kişiyi kontrol etti, 296 araç, 97 umuma açık iş yeri, 87 metruk bina ile 18 park ve bahçede denetim yaptı.

14 araca idari para cezası uygulanan denetimlerde, pompalı tüfek, 12 dolu kartuş, 3 ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 25 gram kokain ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.