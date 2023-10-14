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        Bursa'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Elazığ'da yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bursa'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Elazığ'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:00 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:14
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        Bursa'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Elazığ'da yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Elazığ'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişiyi 630 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle aranan Ö.Ö'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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