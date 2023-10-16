Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 19,7 gram kokain, 8 uyuşturucu nitelikte hap, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda, M.S.O. ve B.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.