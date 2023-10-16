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        Elazığ'da "İslam ve Medeniyet 3. Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi

        Elazığ'da "İslam ve Medeniyet 3. Uluslararası Sempozyumu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 18:26 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:26
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        Elazığ'da "İslam ve Medeniyet 3. Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi
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        Elazığ'da "İslam ve Medeniyet 3. Uluslararası Sempozyumu" yapıldı.

        Fırat Üniversitesi (FÜ), Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda İslam medeniyetinin kurucu unsurları "Kur-an, sünnet ve akıl" konuları ele alındı.

        Vali Ömer Toraman, sempozyumda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, sivil kayıplardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Sempozyuma katkı sunanlara teşekkür eden Toraman, şöyle devam etti:

        "Medeniyetler insan ömrüyle mukayese edildiğinde çok çok uzun zamanlara tekabül eder ve çok uzun zamana ihtiyaç duyar oluşması için. Bizim neslimizin İslam medeniyeti içerisindeki yeri belki bir nokta mertebesinde ama her nesil devraldığı medeniyetini oluşturan maddi ve manevi unsurları yeniden anlamalı, yeniden yorumlamalı ve yeni katkılarla gelecek nesillere aktarmalıdır. Bu sempozyuma katkı sunan bütün hocalarımız 21. yüzyılda İslam medeniyetinin durumunu tespitlerini ve tahlillerini bizlerle paylaşacaklar."

        FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da yurt içi ve yurt dışından bilim insanlarının katıldığı sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

        Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kahraman'da İslam bilim ve teknoloji tarihi alanındaki araştırmalarıyla tanınan ve 2018'de hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı ve İslam medeniyeti konularında bilgi verdi.

        Programa, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

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