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        Elazığ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

        Elazığ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 20:14 Güncelleme: 16.10.2023 - 20:51
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        Elazığ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
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        Elazığ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

        Sigarayı Bırakanlar ve Öğrenciye Yemek Bursu Verenler Derneği tarafından okutulan mevlitte, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Dernek üyesi Naim Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını, İsrail'in bebek, çocuk, kadın ayrımı yapmaksızın tüm Gazze halkına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

        Tan, şöyle konuştu:

        "Masum insanların canları, evlerinde, ambulanslarda, hastanelerde, okullarda, çadırlarda kısaca aklınıza gelebilecek her yerde hedef alınmaktadır. Ayrıca, temel yaşam için gerekli olan kaynaklara saldırılarak Gazze halkı açlığa, susuzluğa, elektriksizliğe ve başta tıbbi malzemeler olmak üzere her türlü insani yardımdan yoksunluğa mahkum edilmekte, adeta bir soykırım planı icra edilmektedir. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulması için tüm İslam ülkelerinin birlik içerisinde hareket edip, üzerine düşeni yapması gerekir."

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