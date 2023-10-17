Elazığ'da kaçak silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Elazığ'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamın sağlanması amacıyla arananların yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar sonucunda A.S. ve U.E.S. isimli şüphelilerin ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Takibe alınan şüpheliler belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 31 fişek, 18 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.