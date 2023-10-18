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        Elazığ'da kaçak içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:16
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        Elazığ'da kaçak içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki 8 şüphelinin kaçak şarap ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 11 bin 237 litre kaçak şarap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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