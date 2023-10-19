Elazığ'da 548 öğrenciye trafik parkurunda eğitim verildi
Elazığ'da ilkokul öğrencilerine trafik parkurunda eğitim verildi.
Elazığ'da ilkokul öğrencilerine trafik parkurunda eğitim verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkezde bulunan Yemişlik İlkokulunda öğrenciler için trafik eğitim parkuru oluşturdu.
Parkura ziyaret eden 548 öğrenciye genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, yolun karşısına güvenli geçiş kuralları, trafik işaretleri, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar gibi konularda uygulamalı eğitim verildi.