Elazığ'da otomobille çarpışan ekip aracındaki 2 polis yaralandı
Elazığ'da polis ekibi aracı ve otomobilin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Elazığ'da polis ekibi aracı ve otomobilin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 23 A 7422 plakalı polis ekibi aracı ile 01 AAU 130 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 polis memuru sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.