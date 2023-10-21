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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Elazığ'da Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, "İsrail'in masum sivilleri, şifa bekleyen çaresiz hastaları, küçücük bebeklerin olduğu hastaneyi hedef alması, hava saldırısıyla bombalaması ve Müslüman kardeşlerimizin canına kastetmesi soykırımdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:39
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Elazığ'da Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu:
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, "İsrail'in masum sivilleri, şifa bekleyen çaresiz hastaları, küçücük bebeklerin olduğu hastaneyi hedef alması, hava saldırısıyla bombalaması ve Müslüman kardeşlerimizin canına kastetmesi soykırımdır." dedi.

        Yılık, MHP Elazığ İl Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temalı Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı'nda, hem dünyanın hem de özelde Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde tüm süreçlerin yeniden dizayn edildiği, hassas ve bir o kadar da kritik süreçlerden geçtiğini belirtti.

        Orta Doğu'da tansiyonun giderek yükseldiğini, parti olarak her zaman söyledikleri gibi ülkenin jeopolitik konumunun, her daim güçlü bir yönetimin ve istikrarlı bir hükümetin bulunmasını zorunlu kıldığını ifade eden Yılık, şöyle konuştu:

        "Suriye, Irak, Ukrayna, Libya derken bu kez de Filistin'de meydana gelen olaylar dünya kamuoyunun oraya odaklanmasına sebep olmuştur. Ne yazık ki dünya ve özellikle Avrupa ülkeleri Müslümanlara yönelik her zaman olduğu gibi görmezden gelmeyi sürdürmekte ve durumu kulak ardı etmektedir. Kudüs bizim ilk kıblemizdir, kutsalımızdır, vahşet her geçen gün artmaktadır. İsrail'in masum sivilleri, şifa bekleyen çaresiz hastaları, küçücük bebeklerin olduğu hastaneyi hedef alması, hava saldırısıyla bombalaması ve Müslüman kardeşlerimizin canına kastetmesi soykırımdır."

        Pelin Yılık, dünyada yaşanan savaşlara, derinleşen ekonomik ve siyasi krizlere bakıldığı zaman vatanın bağımsızlığı, milletin birliği ve beraberliği için herkesin sorumluluk ve sağduyuyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

        - "Depremden etkilenen tüm illerimizin ihyası için sonsuz bir çaba devrededir"

        Partilerinin, Türk milletinin birliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmayı ve ilelebet korumayı şiar edindiğini aktaran Yılık, "Partimizin stratejik vizyonuna baktığımızda en önemli konumuz depremin hasarlarının hızlıca düzeltilmesi, yaraların sarılması ve 650 bin konutun ilk etapta sahiplerine teslim edilmesidir. Depremden etkilenen tüm illerimizin ihyası için sonsuz bir çaba devrededir. Depremzede vatandaşlarımız yalnız ve çaresiz değildir, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı her daim yanlarındadır." ifadesini kullandı.

        - "Milliyetçi Hareket Partisi, 100 maddelik yeni anayasa metniyle bu sürece hazırdır"

        Yılık, parti olarak 2. gündem konularının, sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal refahın arttırılması olduğunu dile getirdi.

        Bu bağlamda, Cumhuriyet'in 100. yılında memurların, işçilerin, emeklilerin, esnafın, çiftçilerin, dar ve orta gelirli insanların sosyal ve ekonomik yönden yüzünü güldürmek için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını vurgulayan Yılık, şöyle devam etti:

        "3. gündem konumuz, terörle mücadeleyi mutlak başarıyla sonuçlandırıp, bu kanlı döngüyü milletimizin ve ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır. Terörü lanetliyorum, terörle mücadelede kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize, askerimize ve devletimizin yetkili makamlarına en içten dileklerimi sunuyorum. 4. gündem konumuz, milletimizin beklentilerine karşılık verecek müzakereye ve mutabakata dayalı yeni bir anayasadır. Milliyetçi Hareket Partisi, 100 maddelik yeni anayasa metniyle bu sürece hazırdır. 5. gündem konumuz, adaletten sanata, sanayiden eğitime, ulaştırmadan sağlığa, spordan kültürel hayata, tarımdan teknolojiye, çevre ve iklim değişiminden kentsel dönüşüme, diplomasiden turizme, ekonomiden siyasete varıncaya kadar her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan ve aslında devam eden yapısal dönüşüm hamlesini hızlandıran, önümüzdeki yüzyılı Türkçe kuşatan milli bir stratejiyi el birliğiyle oluşturmaktır."

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