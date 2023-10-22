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        Şehit annesi oğlunun hediyesi olan ve hırsızların çaldığı kol saatinin bulunmasını istiyor

        Elazığ'da, şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç'ın babaevinden bazı eşyalar çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:29
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        Şehit annesi oğlunun hediyesi olan ve hırsızların çaldığı kol saatinin bulunmasını istiyor
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        Elazığ'da, şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç'ın babaevinden bazı eşyalar çalındı.

        Irak'ın kuzeyindeki sınır ötesi harekatta 2008'de şehit olan Binbaşı Kılıç'ın, Doğukent Mahallesi'ndeki evine hırsız girdi.

        Anne Şehriban (74) ve baba Ahmet Kılıç (79), köyden kent merkezindeki evlerine geldiklerinde kapı ve pencerelerin açık olduğunu fark etti.

        Evde yaptıkları kontrolde, bazı eşyaların çalındığını fark eden çift, polise haber verdi.

        Yapılan incelemede, 2 televizyon, kombi, fotoğraf makinesi, cep telefonu, bakır tencere gibi eşyalar ile bazı gıda maddeleri ve şehidin 1992'de eğitim için gittiği Amerika'dan annesine getirdiği hediye kol saatinin çalındığı tespit edildi.

        Kılıç çifti, şehit evlatlarından hatıra kalan ve çalınan hediye kol saatinin bulunmasını istiyor.

        Anne Kılıç, AA muhabirine, şehit oğlunu her daim rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

        Hırsızların evinden yaklaşık 200 bin lira değerinde eşya çaldığını ancak en çok oğlundan hatıra kalan kol saatinin çalınmasına üzüldüğünü ifade eden Kılıç, "O kadar şey gitmiş hiç umurumda değil. Herkesin canı sağ olsun, Türkiye var olsun. Ama o saatin benim için çok kıymeti vardı. Zafer'im şehit olduktan sonra kıymıyordum takmaya, onun hatırası aman bozulmasın, aman bir şey olmasın diye." dedi.

        Baba Kılıç da hırsızların evde değerli olan ne varsa çaldığını belirtti.

        Kılıç, "Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Her şeyi dağıtmışlardı. Mal, mülk, para hiç önemli değil, o kol saatinin hatırası vardı, ona üzülüyoruz." diye konuştu.

        Piyade Binbaşı Zafer Kılıç, 23 Şubat 2008'de, Irak'ın kuzeyindeki sınır ötesi harekatta şehit düşmüştü.

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