Kaymakam Kundakçı'yı, Baskilliler Derneği ziyaret etti

Elazığ Baskilliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Kaymakam Kundakçı'ya dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Baskilliler Derneği Başkanı Aygün Çam, ilçeye yapılacak çalışmalar ve yatırımlara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretten dolayı Dernek Başkanı Çam ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Kaymakam Kundakçı, "Sivil toplum kuruluşlarını ve düşüncelerini önemsiyoruz. Elazığ Baskilliler Derneği Başkanı Aygün Çam ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretimize geldiler. İlçemiz ve köylerimiz ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunduk. İlçemize yaptığımız ve yapabileceğimiz yatırım konularında istişarelerde bulunduk." dedi.