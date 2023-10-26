Baskil'de tekstil kentin yapımı sürüyor

Baskil ilçesinde tekstil kentin yapımı devam ediyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, gençlere iş ve meslek kapısının açılması amacıyla son üç yıldır talep ve çalışmalarının sonuç vermeye başladığını söyledi.

İşsizlikle mücadele kapsamında gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Baskil Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında imzalanan protokol ile birlikte çalışmalara başladıklarını kaydeden Akmurat, "Tekstil kent tesisimizin kaba inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı. Tekstil atölyemiz iç kısımları tamamlandığında inşallah bu yıl 250 insanımıza istihdam imkanı sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize, gençlerimize hayırlı olsun." dedi.