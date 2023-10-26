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        Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

        Elazığ Barosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava bombardımanından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:27
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        Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
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        Elazığ Barosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava bombardımanından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

        Elazığ Adliyesi önünde bir araya gelen baro avukatları adına basın açıklaması yapan Elazığ Barosu Başkanı Melih Efe, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivil halkı ve hastaneleri acımasızca hedef aldığını, soykırım ve insanlığa karşı savaş suçu işlediğinin gazete ile televizyonlarda yayınlanan haber ve görüntüler ortaya konulduğunu belirtti.

        Efe, UCM statüsünün 7. maddesine göre adam öldürme, yok etme, köleleştirme, halkı göçe ya da nakle zorlama, uluslararası kamu hukukunun temel hükümlerine aykırı olarak hapsetme veya bedensel hürriyeti ağır bir şekilde ortadan kaldırma, işkence, zulmetme, cinsel özgürlük aleyhine fiillerde bulunma, vatansız bırakma, kişileri ortadan kaldırma ve diğer fiziki ve ruhi sağlığa zarar verici fillerin "insanlığa karşı işlenen suç" olarak kabul edildiğini aktardı.

        Efe, şunları kaydetti:

        "Gıda, su, ilaç gibi temel insani ihtiyaçların dahi Gazze'ye girişine İsrail yönetimince izin verilmemektedir. İnsanlık dramının yaşandığı, sivillerin ölüme terk edildiği ve temel insani ihtiyaçlara erişilemeyen Gazze'de hedef gözetmeksizin sivilleri katleden, sivillerin yaşadığı veya sığındığı binaları füzelerle yerle bir eden İsrail ordusu, daha da ileri giderek ibadethaneleri, hastane ve sığınma evlerini hedef almıştır. Gözünü kırpmadan sivillerin sığındığı hastaneye dahi saldırı düzenleyen İsrail, insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçlarını en ağır biçimde işlemektedir."

        Efe, İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef alarak masum insanların ve çocukların bomba ile ağır silahlarla katledildiği sabit olduğundan şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak cezalandırılmaları için UCM'ye başvuruda bulunduklarını bildirdi.

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