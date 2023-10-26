Elazığ'da otomobil ağaca çarpıp karşı şeride devrildi, 3 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Giriş: 26.10.2023 - 23:21 Güncelleme: 26.10.2023 - 23:21
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 35 VF 648 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.