Baskil'de yol yapım ve onarım çalışması yapılıyor
Baskil ilçesinde yol yapım ve onarım çalışması yapılıyor.
Baskil ilçesinde yol yapım ve onarım çalışması yapılıyor.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Şefkat, Eskibaskil, Mustafa Demirel, Odabaşı mahallelerinin ve küme evlerin muhtelif yollarında onarım ve asfaltlama çalışması yapıldığını söyledi.
Yıpranmış yolların vatandaşlarının ulaşımını zorlaştırdığını kaydeden Akmurat, "İlçemizin muhtelif yerlerinde bozulan, ihtiyaca cevap vermeyen mahalle yollarımızın asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledik. Asfalt serimi ile daha iyi standartlara kavuşan yollarda vatandaşlarımız rahat edecektir. Her daim desteklerini esirgemeyen Karayolları 8. Bölge Müdürlüğümüze ve çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.