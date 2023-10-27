Baskil'de ÇEDES Projesi koordinasyon toplantısı yapıldı

Elazığ'da, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi"ne (ÇEDES) ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje doğrultusunda Baskil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinde gerçekleştirilen toplantıya, öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve veliler katıldı.

ÇEDES Projesi ilçe koordinatörü Anadolu İmam Hatip Lisesinde meslek öğretmeni Yunus Emre Altuntaş, toplantıda proje kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

Altuntaş, "Bu proje ile kaybolan değerlerin yaşatılması hedeflenmekte. Proje, kendini geliştiren, bilime sevdalı bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlıyor." dedi.