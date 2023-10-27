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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:45
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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
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        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi, Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nahit Ergene İlkokulu, Nahit Ergene Ortaokulu ve Hıdır Sever Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde 32 ekip ve 72 personel ile denetim yapıldı.

        Denetimlerde okulla ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi.

        Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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