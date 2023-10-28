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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Baskil ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:17 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:17
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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        Baskil ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Baskil Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı ve Baskil Belediye Başkan Vekili Erdal Akbuğa tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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