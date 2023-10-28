Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat, mesajında, Cumhuriyetin, ilanından günümüze kadar çok önemli mesafeler kat ettiğini, gücünü milletin ortak iradesinden alarak ilelebet devam edeceğini belirtti.

Şehitlerin kanlarıyla ve milletin büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşatmanın herkesin en önemli görevi olduğunu kaydeden Akmurat, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, Cumhuriyetin 100. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.