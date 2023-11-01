Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Baskil Kaymakamlığını ziyaret etti

        Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Baskil Kaymakamlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Baskil Kaymakamlığını ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Baskil Kaymakamlığını ziyaret etti.

        Üstündağ ve ilçe müftüleri, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'ya ziyarette bulundu.

        Kundakçı, İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve ilçe müftüleriyle bir araya gelerek ilçedeki ibadethanelerin genel durumu ve din hizmetlerini görüştüklerini belirtti.

        Üstündağ'a ziyaret için teşekkür eden Kundakçı, "İlçemize yaptığımız ve yapabileceğimiz yatırım konularında istişarelerde bulunduk." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
        Elazığ'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da silahla yaralama ve hırsızlık şüphelileri yakalandı
        Elazığ'da silahla yaralama ve hırsızlık şüphelileri yakalandı
        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Elazığ'da depremde boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da depremde boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "Bilim Şenliği" düzenlen...
        Elazığ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "Bilim Şenliği" düzenlen...