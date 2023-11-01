Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.D, M.D. ve M.E'nin iş yerlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Söz konusu iş yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 gram metamfetamin, hassas tartı, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 45 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Baskil Kaymakamlığını ziyaret etti
        İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Baskil Kaymakamlığını ziyaret etti
        Elazığ'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
        Elazığ'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da silahla yaralama ve hırsızlık şüphelileri yakalandı
        Elazığ'da silahla yaralama ve hırsızlık şüphelileri yakalandı
        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı