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        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da benzin istasyonunda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:39
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        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da benzin istasyonunda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstasyon Caddesi'nde bir benzin istasyonundan gerçekleşen hırsızlık bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayın şüphelileri oldukları tespit edilen N.K. (18) ve Y.Y. (19) gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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