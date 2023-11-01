Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Hafızlık öğrencileri şehit Fethi Sekin'i doğum gününde kabri başında dualarla andı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde hafızlık eğitimi alan ortaokul öğrencileri, şehit polis Fethi Sekin'i doğum gününde, kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualarla yad etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafızlık öğrencileri şehit Fethi Sekin'i doğum gününde kabri başında dualarla andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde hafızlık eğitimi alan ortaokul öğrencileri, şehit polis Fethi Sekin'i doğum gününde, kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualarla yad etti.

        Baskil Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrenciler, İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i, doğum gününde kabrini ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okumak ve dua etmek istedikleri yönündeki taleplerini kurs yönetimine bildirdi.

        Bu talebi memnuniyetle karşılayan kurs yönetimi, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'nın da katılımıyla bir program düzenleyerek, hafızlık öğrencilerini servis araçlarıyla şehidin Doğancık köyündeki kabrine götürdü.

        Şehidin kabrine karanfiller bırakan öğrenciler, daha sonra Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Kaymakam Kundakçı, AA muhabirine, aynı zamanda ortaöğretimde okuyan öğrencilerin fevkalade bir duyarlılık göstererek, kahraman şehit Sekin'i doğum gününde yalnız bırakmadıklarını belirtti.

        Şehidin ruhuna doğum gününde okudukları Kur'an-ı Kerim'i ve duaları hediye ettiklerini ifade eden Kundakçı, şöyle konuştu:

        "İnşallah bu genç kardeşlerimiz ve bundan sonraki nesillerimiz Fethi Sekin ağabeylerini, kahraman şehitlerini hiçbir zaman unutmayacak, unutulmasına da müsaade etmeyecektir. Fethi Sekin ruhunu her zaman yaşatacaklardır. Tarihin her döneminde, bizim ülkemizde Fethi Sekinler olmuştur. Fethi Sekin ruhu, onun kahramanlığı, bu ülke için gösterdiği fedakarlık her zaman yaşayacaktır. Tarihin her döneminde bu oldu, kimi zaman Çin sarayında Kürşad oldu, kimi zaman Malazgirt'te Alparslan oldu, kimi zaman İstanbul'da Ulubatlı oldu, kimi zaman Ankara'da Ömer Halis Demir oldu, İzmir'de ise Fethi Sekin oldu. Asıl olan bu ruhtur, bu kahramanlık inancıdır, Fethi Sekin bu ruhun, bu kahramanlığın en güzel örneklerinden biriydi. Sekin'i ne unuturuz ne de unutulmasına müsaade ederiz. Çünkü Fethi Sekin demek bayrak, bağımsızlık, vatan ve millet demektir."

        - "İnşallah Fethi Sekin gibi polis olup vatanımı fedakarca koruyabilirim"

        Hafızlık öğrencisi Yiğit Efe de şehit Sekin'in İzmir Adliyesi önünde gösterdiği kahramanlığı kendine hep örnek aldığını belirterek, "1 Kasım'ın Fethi Sekin'in doğum günü olduğunu biliyorduk. Biz de hocalarımızdan rica ettik, onlar da bizi kırmadılar. Ben de büyüdüğümde polis olmak istiyorum, inşallah Fethi Sekin gibi polis olup vatanımı fedakarca koruyabilirim, bu benim en büyük idealimdir." dedi.

        Muhammed Taha Kaya ise şehit Sekin'in kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı yakalandı
        Elazığ'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı yakalandı
        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Baskil Kaymakamlığını ziyaret etti
        İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Baskil Kaymakamlığını ziyaret etti
        Elazığ'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
        Elazığ'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı