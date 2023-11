Hafızlık öğrencileri şehit Fethi Sekin'i doğum gününde kabri başında dualarla andı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde hafızlık eğitimi alan ortaokul öğrencileri, şehit polis Fethi Sekin'i doğum gününde, kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualarla yad etti.

Baskil Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrenciler, İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i, doğum gününde kabrini ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okumak ve dua etmek istedikleri yönündeki taleplerini kurs yönetimine bildirdi.

Bu talebi memnuniyetle karşılayan kurs yönetimi, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'nın da katılımıyla bir program düzenleyerek, hafızlık öğrencilerini servis araçlarıyla şehidin Doğancık köyündeki kabrine götürdü.

Şehidin kabrine karanfiller bırakan öğrenciler, daha sonra Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kaymakam Kundakçı, AA muhabirine, aynı zamanda ortaöğretimde okuyan öğrencilerin fevkalade bir duyarlılık göstererek, kahraman şehit Sekin'i doğum gününde yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Şehidin ruhuna doğum gününde okudukları Kur'an-ı Kerim'i ve duaları hediye ettiklerini ifade eden Kundakçı, şöyle konuştu:

"İnşallah bu genç kardeşlerimiz ve bundan sonraki nesillerimiz Fethi Sekin ağabeylerini, kahraman şehitlerini hiçbir zaman unutmayacak, unutulmasına da müsaade etmeyecektir. Fethi Sekin ruhunu her zaman yaşatacaklardır. Tarihin her döneminde, bizim ülkemizde Fethi Sekinler olmuştur. Fethi Sekin ruhu, onun kahramanlığı, bu ülke için gösterdiği fedakarlık her zaman yaşayacaktır. Tarihin her döneminde bu oldu, kimi zaman Çin sarayında Kürşad oldu, kimi zaman Malazgirt'te Alparslan oldu, kimi zaman İstanbul'da Ulubatlı oldu, kimi zaman Ankara'da Ömer Halis Demir oldu, İzmir'de ise Fethi Sekin oldu. Asıl olan bu ruhtur, bu kahramanlık inancıdır, Fethi Sekin bu ruhun, bu kahramanlığın en güzel örneklerinden biriydi. Sekin'i ne unuturuz ne de unutulmasına müsaade ederiz. Çünkü Fethi Sekin demek bayrak, bağımsızlık, vatan ve millet demektir."

- "İnşallah Fethi Sekin gibi polis olup vatanımı fedakarca koruyabilirim"

Hafızlık öğrencisi Yiğit Efe de şehit Sekin'in İzmir Adliyesi önünde gösterdiği kahramanlığı kendine hep örnek aldığını belirterek, "1 Kasım'ın Fethi Sekin'in doğum günü olduğunu biliyorduk. Biz de hocalarımızdan rica ettik, onlar da bizi kırmadılar. Ben de büyüdüğümde polis olmak istiyorum, inşallah Fethi Sekin gibi polis olup vatanımı fedakarca koruyabilirim, bu benim en büyük idealimdir." dedi.

Muhammed Taha Kaya ise şehit Sekin'in kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktardı.