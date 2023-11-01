Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, bir araçtan caddede yürüyen kişilere tabancayla ateş edildi.
Saldırıda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.