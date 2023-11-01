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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:33
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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, bir araçtan caddede yürüyen kişilere tabancayla ateş edildi.

        Saldırıda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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