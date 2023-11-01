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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:32 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:32
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Elazığ'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler durdurduğu otobüste N.Ş'ye (24) ait dekorasyon malzemesine gizlenmiş 3 parça halinde 300 gram kokain ele geçirdi.

        Ekipler ayrıca başka bir yolcu otobüsü ve onunla bağlantılı olan bir aracı kontrol etti.

        Kontrollerde, S.B. A.C.Ö. ve E.Y'nin (25) üst ve bagaj aramasında 190,55 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.Ş. S.B. A.C.Ö. ve E.Y, sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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