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        Baskil'de fidan dikimi yapıldı

        Baskil ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:11 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:11
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        Baskil'de fidan dikimi yapıldı
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        Baskil ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Baskil Kaymakamlığı organizesinde gerçekleşen 100. Yıl Hatıra Ormanının fidan dikimine, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkan Vekili Erdal Akbuğa, Baskil Orman İşletme Şefi Cihan Hoşoğlu, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Kundakçı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında ilçe halkı adına oluşturdukları hatıra ormanına fidan dikdiklerini belirterek, "Gelecek nesillerimize nefes ve hatıra olsun. Emek veren, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Hoşoğlu da fidan dikimi konusunda bilgi verdi.

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