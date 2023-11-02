Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil'de depremde zarar gören çarşı yenileniyor

        Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Baskil ilçesinde hasar gören çarşı yenileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil'de depremde zarar gören çarşı yenileniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Baskil ilçesinde hasar gören çarşı yenileniyor.

        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile çarşının ortalama 5.5 dönümünde kentsel dönüşüm kapsamında yenileme çalışmalarının başladığını söyledi.

        Şu anda temeller atıldığını, zemin kat inşaatı başladığını kaydeden Akmurat, "Binalar hızla yükseliyor. İnşallah şartnameye uygun olarak süresinde tamamlanacak, zamanında teslim edilecek. TOKİ tarafından 50 iş yeri ve 16 konut inşa edilecek, hak sahiplerine teslim edilecek, hak kaybı yaşanmayacaktır. Bu proje ile ilçemizin merkezi modern bir görünüm kazanacak, sosyal donatılarıyla yeni bir çarşı merkezi oluşturmuş olacağız. İlçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

        Akmurat, kentsel dönüşümde destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen'e teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Baskil'de fidan dikimi yapıldı
        Baskil'de fidan dikimi yapıldı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
        Hafızlık öğrencileri şehit Fethi Sekin'i doğum gününde kabri başında dualar...
        Hafızlık öğrencileri şehit Fethi Sekin'i doğum gününde kabri başında dualar...
        Elazığ'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı yakalandı
        Elazığ'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı yakalandı
        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı