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        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı

        Elazığ'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:02 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:07
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        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucunda, "kasten öldürme " suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.S'nin adresi tespit edildi.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

        H.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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