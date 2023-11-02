Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 02.11.2023 - 18:02 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:07
Elazığ'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucunda, "kasten öldürme " suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.S'nin adresi tespit edildi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
H.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.