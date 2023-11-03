Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi, Kaya Karakaya Spor Lisesi ve Kaya Karakaya Anadolu Lisesi çevresinde 12 ekip ve 27 personel ile denetim yapıldı.

Denetimlerde okulla ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.