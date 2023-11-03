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        Elazığ Belediyesine ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu

        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, belediye bünyesindeki sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satışının durdurulduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:12
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        Elazığ Belediyesine ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu
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        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, belediye bünyesindeki sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satışının durdurulduğunu duyurdu.

        Şerifoğulları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığlıları İsrail ürünlerini boykot etmeye davet ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Zulme giden her destek, daha büyük zulmü doğurur. Bu zulmü kabul etmiyoruz ve belediyemize bağlı sosyal tesislerimizde İsrail ürünlerinin satışını durduruyoruz."

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