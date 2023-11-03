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        Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Narko TIR" Elazığ'da

        Elazığ'da Narko TIR uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla stant açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:40 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:52
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        Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Narko TIR" Elazığ'da
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        Elazığ'da Narko TIR uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla stant açtı.

        Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için hazırlanan "Narko TIR", Fırat Üniversitesi Üniversite Evi önünde öğrencilerin hizmetine sunuldu.

        Etkinlik alanında uyuşturucuların zararları, kullanıcıların fiziksel değişimleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin vücutta yaptığı etki ve değişimler, elektronik ortamda ve dokunmatik bilgisayarlar kullanılarak vatandaşlara anlatıldı.

        İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da tırı ziyaret etti.

        Karayel, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık ve bilgilendirme için bu tırın önemli olduğunu söyledi.

        Tırın kentte iki gün boyunca hizmet vereceğini ifade eden Karayel, şöyle konuştu:

        "Gençliğimizi bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak için tır burada. Saha da zehir tacirleriyle mücadelemiz devam ediyor. Bu kararlılıkla da sürecek. Bu gençlerimizi zehir tacirlerinden kurtarmak için yapılan bir faaliyet. Yerelde de bilgilendirmelerimizi yapıyoruz ama bu da görsellik açısından önemli bir faaliyet."

        Rektör Prof. Dr. Göktaş da yarınların emanet edileceği gençlerin sağlıklı yetişmeleri için bu tür bağımlılıklardan uzak kalmaları ve bu konuda bilinçlenmelerinin önemli olduğunu belirtti.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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